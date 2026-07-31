A Prefeitura de Taubaté inicia nesta sexta-feira (1º) o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo. A atualização cadastral é obrigatória para manter o benefício e será realizada em duas etapas, conforme a categoria do cartão.
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A primeira fase ocorrerá entre 1º e 31 de agosto e é destinada aos usuários dos cartões Especial e Sênior, voltado a pessoas com idade entre 60 e 64 anos.
Já o recadastramento dos beneficiários do Cartão Idoso, destinado às pessoas com 65 anos ou mais, será realizado entre os dias 1º e 30 de setembro.
O procedimento será feito exclusivamente pela internet, no site do Cartão Rápido Taubaté. A Prefeitura informou que a concessionária ABC Transportes é responsável pelo processo de atualização cadastral.
Familiares e responsáveis podem auxiliar idosos e pessoas com deficiência durante o recadastramento. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo telefone (12) 3634-8500, opção 6. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Segundo a Prefeitura, quem não realizar o recadastramento dentro do prazo correspondente à categoria poderá ter o benefício bloqueado. A atualização dos dados faz parte das ações da Secretaria de Mobilidade Urbana para manter o cadastro dos beneficiários atualizado.