A Prefeitura de Taubaté inicia nesta sexta-feira (1º) o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo. A atualização cadastral é obrigatória para manter o benefício e será realizada em duas etapas, conforme a categoria do cartão.

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A primeira fase ocorrerá entre 1º e 31 de agosto e é destinada aos usuários dos cartões Especial e Sênior, voltado a pessoas com idade entre 60 e 64 anos.