A empresa MeetKai Brasil vai instalar sua operação no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) para desenvolver soluções de Inteligência Artificial (IA) Soberana no país. A proposta prevê o processamento e o armazenamento de dados em infraestrutura localizada no Brasil, seguindo a legislação nacional, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
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A operação será instalada em São José dos Campos, onde a empresa pretende ampliar parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups e instituições públicas para o desenvolvimento de projetos na área de inteligência artificial.
Segundo a empresa, o conceito de IA Soberana tem como objetivo utilizar infraestrutura instalada em território nacional para garantir que os dados sejam armazenados e processados no país, além de desenvolver aplicações voltadas aos setores público e privado.
A MeetKai Brasil informou que a escolha pelo PIT levou em consideração o ambiente de inovação existente no município, que reúne instituições de ensino, empresas de base tecnológica e centros de pesquisa.
O presidente do PIT, Jeferson Cheriegate, afirmou que a chegada da empresa amplia as possibilidades de colaboração entre organizações instaladas no parque e fortalece o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao mercado nacional.
Já o head de Gestão e Negócios da MeetKai Brasil, Alessandro Quattrini, disse que a instalação da operação no PIT deve facilitar a criação de parcerias para projetos de transformação digital e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial.
De acordo com a empresa, a instalação da unidade ocorre durante a expansão de suas atividades, após a seleção em um processo licitatório para desenvolver soluções de IA Soberana destinadas ao setor público.