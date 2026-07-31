A empresa MeetKai Brasil vai instalar sua operação no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) para desenvolver soluções de Inteligência Artificial (IA) Soberana no país. A proposta prevê o processamento e o armazenamento de dados em infraestrutura localizada no Brasil, seguindo a legislação nacional, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação será instalada em São José dos Campos, onde a empresa pretende ampliar parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups e instituições públicas para o desenvolvimento de projetos na área de inteligência artificial.