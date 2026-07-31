A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (1º) em seis bairros da região leste de São José dos Campos. A ação ocorrerá das 7h às 12h e tem como objetivo recolher materiais que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A operação atenderá os bairros Cidade Vista Verde, Jardim Diamante, Conjunto Residencial Juscelino Kubitschek, Jardim Rodolfo, Parque Residencial Villagio Dantonini e Jardim Motorama.