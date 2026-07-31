A Operação Casa Limpa será realizada neste sábado (1º) em seis bairros da região leste de São José dos Campos. A ação ocorrerá das 7h às 12h e tem como objetivo recolher materiais que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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A operação atenderá os bairros Cidade Vista Verde, Jardim Diamante, Conjunto Residencial Juscelino Kubitschek, Jardim Rodolfo, Parque Residencial Villagio Dantonini e Jardim Motorama.
Os moradores devem deixar, em frente às residências, recipientes que possam acumular água para que sejam recolhidos pelas equipes da Prefeitura. Entre os materiais aceitos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, baldes, tambores, vasos sanitários, piscinas desmontáveis e outros recipientes.
Móveis, madeiras e entulho da construção civil não serão recolhidos durante a operação. Esses materiais devem ser destinados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).
Segundo a Prefeitura, as 28 edições da Operação Casa Limpa realizadas neste ano resultaram no recolhimento de mais de 18 toneladas de materiais.
O município informou que as ações de combate ao mosquito também incluem monitoramento por meio da Avaliação de Densidade Larvária, uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos Agentes de Combate às Endemias.
Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada entre 14h e 20h30. A Prefeitura orienta a população a eliminar recipientes que acumulem água e a permitir a entrada dos agentes de combate às endemias, que atuam uniformizados e identificados com crachá.