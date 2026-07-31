A Prefeitura de São José dos Campos fará interdições no Anel Viário neste domingo (2) para a realização da corrida de rua Track & Field. A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada prevista no Paço Municipal.

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Das 4h às 11h, a Avenida Senador Teotônio Vilela ficará interditada no sentido sul, a partir do retorno sob o Viaduto Everardo Passos até o Paço Municipal, para a montagem da estrutura de largada.