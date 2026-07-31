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MOBILIDADE

Corrida de rua interdita Anel Viário de São José neste domingo

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Corrida de rua interdita Anel Viário de São José neste domingo
Corrida de rua interdita Anel Viário de São José neste domingo

A Prefeitura de São José dos Campos fará interdições no Anel Viário neste domingo (2) para a realização da corrida de rua Track & Field. A prova contará com percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada prevista no Paço Municipal.

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Das 4h às 11h, a Avenida Senador Teotônio Vilela ficará interditada no sentido sul, a partir do retorno sob o Viaduto Everardo Passos até o Paço Municipal, para a montagem da estrutura de largada.

A partir das 5h30, o percurso da corrida terá bloqueio total em diferentes trechos do Anel Viário.

Na Avenida Senador Teotônio Vilela, a interdição ocorrerá no sentido sul, entre o retorno sob o Viaduto Everardo Passos e a Avenida Florestan Fernandes.

Na Avenida Florestan Fernandes, o bloqueio será no sentido sul, entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e o Viaduto Nadim Rahal. O acesso da Avenida Jorge Zarur para a Florestan Fernandes permanecerá liberado.

Também haverá interdição na Avenida Florestan Fernandes, no sentido norte, entre o Viaduto Kanebo e a Avenida Senador Teotônio Vilela.

Na Avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido norte, o bloqueio será entre a Avenida Florestan Fernandes e a saída para a Rua República do Iraque, que continuará com acesso liberado.

Segundo a Prefeitura, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas e acompanhar a operação durante o evento.

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