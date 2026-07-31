Um homem de 65 anos atirou contra o próprio sobrinho, de 44 anos, e, em seguida, tirou a própria vida na manhã desta sexta-feira (31). O sobrinho foi atingido por dois disparos, recebeu atendimento médico e passou por cirurgia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu em frente à residência da vítima, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando de motocicleta ao local por volta das 7h. Ele conversa com o sobrinho por alguns instantes antes de sacar uma arma e efetuar os disparos.