Um homem de 65 anos atirou contra o próprio sobrinho, de 44 anos, e, em seguida, tirou a própria vida na manhã desta sexta-feira (31). O sobrinho foi atingido por dois disparos, recebeu atendimento médico e passou por cirurgia. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu em frente à residência da vítima, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando de motocicleta ao local por volta das 7h. Ele conversa com o sobrinho por alguns instantes antes de sacar uma arma e efetuar os disparos.
Após ser baleado nas costas e no antebraço esquerdo, o homem correu para dentro da casa em busca de proteção. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o autor dos disparos morto em frente ao imóvel, com a arma ao lado do corpo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima ao Pronto-Socorro Rio Branco. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Vicentino, onde passou por cirurgia.
Em depoimento à polícia, o sobrinho afirmou que não mantinha contato com o tio havia cerca de quatro anos. Segundo ele, foi surpreendido pela chegada do familiar quando se preparava para sair de casa e, sem discussão, foi alvo dos disparos.
A vítima informou ainda que, no passado, teve uma dívida com o tio, mas disse que o valor havia sido quitado. A esposa do homem estava na residência, porém relatou que não presenciou os tiros e afirmou desconhecer a motivação do ataque.
A perícia realizou os trabalhos no local e recolheu a arma de fogo e os estojos das munições para análise. As imagens das câmeras de segurança também serão utilizadas na investigação para esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Até a publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública não havia se manifestado sobre o caso.