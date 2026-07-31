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CRIME

Suspeito de Taubaté preso em avião estava com namorada influencer

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito de Taubaté preso em avião estava com namorada influencer
Suspeito de Taubaté preso em avião estava com namorada influencer

Preso por suspeita de envolvimento com tráfico de armas, tráfico de drogas e agiotagem, o homem detido por policiais de Taubaté na manhã de quinta-feira (30), estava ao lado da namorada, uma influenciadora digital com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. A prisão ocorreu dentro da aeronave, logo após o casal desembarcar de um voo internacional. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora não é investigada.

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A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos por equipes do GOE (Grupo de Operações Especiai) e da Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Polícia Federal.

O preso foi identificado como Alfredo Narciso Chaves Jara, de origem peruana. De acordo com a investigação, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de armas, tráfico de drogas e agiotagem.

Segundo a Polícia Civil, o casal retornava de uma viagem de aproximadamente uma semana ao Chile. Durante o período, a influenciadora publicou nas redes sociais fotos e vídeos de passeios turísticos e de uma festa.

A prisão faz parte da Operação Blind Spot, que investiga a atuação do grupo criminoso e sua suposta ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Polícia Civil informou que a influenciadora não é alvo da investigação e não foi presa durante a operação.

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