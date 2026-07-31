Preso por suspeita de envolvimento com tráfico de armas, tráfico de drogas e agiotagem, o homem detido por policiais de Taubaté na manhã de quinta-feira (30), estava ao lado da namorada, uma influenciadora digital com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. A prisão ocorreu dentro da aeronave, logo após o casal desembarcar de um voo internacional. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora não é investigada.
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A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos por equipes do GOE (Grupo de Operações Especiai) e da Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Polícia Federal.
O preso foi identificado como Alfredo Narciso Chaves Jara, de origem peruana. De acordo com a investigação, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de armas, tráfico de drogas e agiotagem.
Segundo a Polícia Civil, o casal retornava de uma viagem de aproximadamente uma semana ao Chile. Durante o período, a influenciadora publicou nas redes sociais fotos e vídeos de passeios turísticos e de uma festa.
A prisão faz parte da Operação Blind Spot, que investiga a atuação do grupo criminoso e sua suposta ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Polícia Civil informou que a influenciadora não é alvo da investigação e não foi presa durante a operação.