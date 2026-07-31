Preso por suspeita de envolvimento com tráfico de armas, tráfico de drogas e agiotagem, o homem detido por policiais de Taubaté na manhã de quinta-feira (30), estava ao lado da namorada, uma influenciadora digital com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. A prisão ocorreu dentro da aeronave, logo após o casal desembarcar de um voo internacional. Segundo a Polícia Civil, a influenciadora não é investigada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos por equipes do GOE (Grupo de Operações Especiai) e da Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da Polícia Federal.