Familiares e amigos de Maria Jacqueline Ribeiro de Paula e Valdinei Cândido Ribeiro participarão, neste domingo (2), de uma missa em memória do casal, um ano após o acidente que causou a morte dos dois na Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

A celebração está marcada para as 19h, na Igreja São Benedito, pertencente à Paróquia Puríssimo Coração de Maria, localizada na Praça Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes, nº 223.

Conhecidos na cidade pela atuação no comércio, Maria Jacqueline e Valdinei eram proprietários da rede Supermercado dos Amigos, com unidades em bairros como Vista Alegre, Vila Bela, Vila Brasil e Village Santana.