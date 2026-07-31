Familiares e amigos de Maria Jacqueline Ribeiro de Paula e Valdinei Cândido Ribeiro participarão, neste domingo (2), de uma missa em memória do casal, um ano após o acidente que causou a morte dos dois na Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.
A celebração está marcada para as 19h, na Igreja São Benedito, pertencente à Paróquia Puríssimo Coração de Maria, localizada na Praça Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes, nº 223.
Conhecidos na cidade pela atuação no comércio, Maria Jacqueline e Valdinei eram proprietários da rede Supermercado dos Amigos, com unidades em bairros como Vista Alegre, Vila Bela, Vila Brasil e Village Santana.
O casal morreu na manhã de 3 de agosto de 2025. Eles estavam em uma caminhonete que saiu da pista e caiu em uma ribanceira após ser atingida por um caminhão. As duas vítimas ficaram presas nas ferragens e não resistiram.
Conforme o boletim de ocorrência registrado na época, o motorista do caminhão afirmou que a caminhonete estava parada na pista e sem sinalização. Ele relatou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. As circunstâncias do acidente foram encaminhadas para apuração pelas autoridades.
Na homenagem, familiares destacam o legado de fé, amizade e dedicação deixado pelo casal. A missa será aberta a amigos, clientes e moradores que desejarem prestar solidariedade e recordar a trajetória dos empresários.