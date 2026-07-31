Uma falha operacional durante um velório levou familiares de um jovem de 23 anos a encontrarem o corpo de outra pessoa dentro do caixão. O erro foi identificado antes da cerimônia de despedida e resultou no registro de um boletim de ocorrência. A empresa responsável pela administração do cemitério confirmou o equívoco e informou que abriu uma apuração interna.
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O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (30), no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, durante o velório de Hugo Aparecido Tomé.
Segundo a família, o jovem morreu após bater a cabeça durante uma partida de futebol. Antes da liberação do corpo, os parentes realizaram o reconhecimento no IML (Instituto Médico Legal).
Ao chegarem ao velório, os familiares perceberam que a pessoa colocada no caixão não era Hugo. Conforme os relatos, funcionários da funerária informaram inicialmente que a identificação estava correta.
A troca do corpo foi confirmada somente depois que os parentes apresentaram fotografias do jovem. A família também afirmou que a urna funerária contratada estava sendo utilizada para outro falecido, enquanto Hugo havia sido colocado em um caixão diferente do previsto.
Os familiares não aceitaram que a substituição fosse feita na sala onde ocorria o velório. Os dois corpos foram levados para outro ambiente, onde a identificação foi corrigida.
O caso foi registrado no 38º Distrito Policial (Vila Amália), que apura as circunstâncias da ocorrência.
Em nota, a Cortel, concessionária responsável pela administração do cemitério, reconheceu a falha operacional, pediu desculpas aos familiares e informou que adotou as providências para corrigir a situação.
A empresa também comunicou que instaurou uma investigação interna para apurar as causas do erro e anunciou que irá reforçar os procedimentos operacionais para evitar a repetição de casos semelhantes.