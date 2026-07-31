Uma falha operacional durante um velório levou familiares de um jovem de 23 anos a encontrarem o corpo de outra pessoa dentro do caixão. O erro foi identificado antes da cerimônia de despedida e resultou no registro de um boletim de ocorrência. A empresa responsável pela administração do cemitério confirmou o equívoco e informou que abriu uma apuração interna.

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O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (30), no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, durante o velório de Hugo Aparecido Tomé.