A Prefeitura de Ilhabela publicou nesta sexta-feira (31) o edital de um concurso público para a área da Educação. Ao todo, são oferecidas 53 vagas distribuídas em 20 cargos de níveis fundamental, médio e superior. A organização do processo seletivo ficará a cargo do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social.
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O edital prevê vagas para diferentes funções da rede municipal de ensino, incluindo cargos ligados à gestão escolar. Entre eles estão coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar e supervisor de ensino.
Também há oportunidades para agente de alimentação escolar, monitor de alunos, intérprete de Libras, padeiro-confeiteiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistentes técnicos pedagógicos em diferentes áreas.
De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 2.382,81 e R$ 12.579,96, conforme o cargo. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre 10 de agosto e 10 de setembro, no site do Instituto Mais.
As provas objetivas estão previstas para o dia 18 de outubro, com aplicação nos períodos da manhã e da tarde, de acordo com o cargo escolhido.
Em nota divulgada pela Prefeitura, o prefeito Toninho Colucci afirmou que o concurso faz parte das ações voltadas à ampliação do quadro de profissionais da Educação e ao fortalecimento da gestão das unidades escolares.
O secretário municipal de Educação, Fábio Merlin, informou que a seleção foi planejada para atender às demandas atuais e futuras da rede municipal de ensino, incluindo vagas para atendimento aos estudantes e para funções técnicas e pedagógicas.