A Prefeitura de Ilhabela publicou nesta sexta-feira (31) o edital de um concurso público para a área da Educação. Ao todo, são oferecidas 53 vagas distribuídas em 20 cargos de níveis fundamental, médio e superior. A organização do processo seletivo ficará a cargo do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social.

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O edital prevê vagas para diferentes funções da rede municipal de ensino, incluindo cargos ligados à gestão escolar. Entre eles estão coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar e supervisor de ensino.