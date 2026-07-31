MIGUEL ANTONIO TESIO JUNIOR
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 31/07/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 01/08/2026, às 13h
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SEBASTIÃO GENUINO SOARES RIBEIRO
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 31/07/2026
Velório: Urbam – Sala 3, em 31/07/2026, das 19h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 01/08/2026, às 10h30
SÍLVIA HELENA SALGADO EUGÊNIO
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 31/07/2026
Velório: Urbam – Sala 6, em 31/07/2026, das 17h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 01/08/2026, às 10h
ODAIR JOSÉ MICHELETTI
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 31/07/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 20h
ADÃO DAMAS DE OLIVEIRA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 31/07/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana – São José dos Campos) – 31/07/2026, às 16h30
EUNICE DE FÁTIMA SANTOS
Idade: 63 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana – São José dos Campos) – 31/07/2026, às 16h
JOÃO VIEIRA DOS SANTOS
Idade: 91 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 16h
ANTÔNIO DE PAULA
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 15h
MATHEUS COSTA MARCONDES
Idade: 31 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Urbam – Sala 3, em 31/07/2026, das 0h30 às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 13h
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Idade: 51 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana – São José dos Campos) – 31/07/2026, às 11h
FÁBIO GABRIEL MOREIRA NOGUEIRA (Despojos)
Idade: 15 anos
Data de falecimento: 25/02/2014
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 11h
JOSÉ NEVES DE OLIVEIRA
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Urbam – Sala 2, em 31/07/2026, das 8h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 10h30
ORÍGENES PAULO DA SILVA
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Urbam – Sala 5, de 30/07/2026, às 23h, até 31/07/2026, às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 10h
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores (São José dos Campos) – 31/07/2026, às 9h