MIGUEL ANTONIO TESIO JUNIOR

Idade: 72 anos

Data de falecimento: 31/07/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 01/08/2026, às 13h

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SEBASTIÃO GENUINO SOARES RIBEIRO

Idade: 87 anos

Data de falecimento: 31/07/2026

Velório: Urbam – Sala 3, em 31/07/2026, das 19h às 10h30

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos) – 01/08/2026, às 10h30