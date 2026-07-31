Deleon Barbarossi Cavalcante, de 37 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (31), em um condomínio residencial no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h50. Deleon foi localizado sem vida dentro de um veículo. Em uma avaliação inicial, os agentes não identificaram sinais aparentes de violência, marcas de arrombamento ou indícios visíveis da participação de terceiros.

Corpo foi achado ao lado de latinhas de cerveja

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no interior do automóvel, foram encontradas latas vazias de cerveja e uma substância em pó de coloração branca próxima ao banco do motorista. A natureza do material e uma eventual relação com a morte ainda dependem de análise pericial.