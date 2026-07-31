Deleon Barbarossi Cavalcante, de 37 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (31), em um condomínio residencial no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h50. Deleon foi localizado sem vida dentro de um veículo. Em uma avaliação inicial, os agentes não identificaram sinais aparentes de violência, marcas de arrombamento ou indícios visíveis da participação de terceiros.
Corpo foi achado ao lado de latinhas de cerveja
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no interior do automóvel, foram encontradas latas vazias de cerveja e uma substância em pó de coloração branca próxima ao banco do motorista. A natureza do material e uma eventual relação com a morte ainda dependem de análise pericial.
A autoridade policial e uma equipe de investigação estiveram no local. A área foi preservada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exame necroscópico para identificação da causa da morte.
Caso foi registrado como morte suspeita
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Deleon e publicaram mensagens de despedida. Ele nasceu em 9 de maio de 1989.
As últimas homenagens serão realizadas neste sábado (1º), das 11h30 às 15h30, no Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Campo da Saudade, em Avareí.