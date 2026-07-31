O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Pode), é alvo de um pedido de cassação protocolado na Câmara Municipal sob a acusação de suposto desvio de finalidade na aplicação de R$ 2,16 milhões FMTT (do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito) e de descumprimento de solicitações de informações feitas por vereadores. A denúncia foi apresentada na última quarta-feira (29) e ainda precisa ser aceita pelos parlamentares para que seja instaurada uma Comissão Processante.

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Caso a denúncia seja admitida, será aberto um processo político-administrativo no qual o prefeito terá direito à ampla defesa, apresentação de documentos, testemunhas e contraditório. O protocolo do pedido, por si só, não afasta Yan Lopes do cargo nem representa condenação ou comprovação das acusações.