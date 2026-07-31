Ligada à administração municipal, a Fundação Pró-Lar de Jacareí alerta a população para um golpe que consiste na tentativa e na venda de terrenos ou imóveis por falsos proprietários.

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A ação criminosa é realizada de maneiras presencial e on-line, com a divulgação de áreas públicas e privadas por preços aparentemente atrativos. A compra pode gerar enorme prejuízos financeiros a pessoas que buscam realizar o sonho do imóvel próprio.