Uma aeronave suspeita que entrou no espaço aéreo brasileiro vinda do sul da Bolívia foi interceptada na manhã desta sexta-feira (31) por dois aviões A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer, durante uma operação da FAB (Força Aérea Brasileira). A ação terminou com um pouso forçado em uma pista não preparada, no interior de Mato Grosso do Sul.

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De acordo com a FAB, o avião cruzou a fronteira sem plano de voo, sem manter contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. Diante das irregularidades, a aeronave foi classificada como suspeita e passou a ser acompanhada pelos caças da Embraer empregados pelo Comando de Operações Aeroespaciais.