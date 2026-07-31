O fim de semana será marcado pelo predomínio de tempo firme em todo o estado de São Paulo, segundo previsão da Defesa Civil Estadul. O órgão informou que a atuação de uma massa de ar seco favorece condições estáveis, com predomínio de sol entre poucas nuvens na maior parte do território paulista.

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No sábado (1º) e no domingo (2), as temperaturas entram em elevação gradual ao longo do dia, enquanto a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% durante o período da tarde.