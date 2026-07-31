O fim de semana será marcado pelo predomínio de tempo firme em todo o estado de São Paulo, segundo previsão da Defesa Civil Estadul. O órgão informou que a atuação de uma massa de ar seco favorece condições estáveis, com predomínio de sol entre poucas nuvens na maior parte do território paulista.
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No sábado (1º) e no domingo (2), as temperaturas entram em elevação gradual ao longo do dia, enquanto a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% durante o período da tarde.
Na faixa leste paulista, região que compreende a RMVale, a circulação de umidade proveniente do oceano favorece maior presença de nuvens entre a madrugada e o início da manhã, com possibilidade de formação de nevoeiros. Também não se descartam chuviscos isolados no litoral. No decorrer do dia, o sol volta a predominar.
Orientações à população
Com a previsão de baixa umidade do ar, a Defesa Civil recomenda que a população adote alguns cuidados:
* Mantenha-se hidratado, ingerindo água ao longo do dia;
* Evite atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes e secos;
* Umidifique os ambientes, sempre que possível;
* Evite queimadas e qualquer prática que possa provocar incêndios, já que o tempo seco favorece a propagação do fogo;
* Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.
Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.