Unitau

A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê reajustar em 3,77% o salário dos servidores da autarquia, de forma retroativa a 1º de maio. O projeto foi enviado à Câmara nessa quinta-feira (30) e depende de aprovação dos vereadores, que voltam do recesso em agosto.

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Reajuste

Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2025 e março de 2026.