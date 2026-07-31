31 de julho de 2026
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AUTARQUIA EM TAUBATÉ

Projeto reajusta em 3,77% o salário de servidores da Unitau

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavia Cabral/Unitau
Texto ainda terá que ser votado pela Câmara, mas reajuste será aplicado de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano
Texto ainda terá que ser votado pela Câmara, mas reajuste será aplicado de forma retroativa a 1º de maio; impacto da medida será de R$ 4,2 milhões por ano

Unitau
A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê reajustar em 3,77% o salário dos servidores da autarquia, de forma retroativa a 1º de maio. O projeto foi enviado à Câmara nessa quinta-feira (30) e depende de aprovação dos vereadores, que voltam do recesso em agosto.

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Reajuste
Na proposta, a Unitau cita que o índice corresponde à inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre abril de 2025 e março de 2026.

Impacto
Segundo a universidade, o reajuste de 3,77% ampliará em R$ 4,2 milhões o gasto anual com a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos.

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