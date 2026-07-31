Vítima de uma emboscada em São José dos Campos, Adriano Nilo Cândido sobreviveu após se fingir de morto e, mesmo gravemente ferido, se arrastar por cerca de 700 metros em busca de socorro.

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O caso, investigado como tentativa de homicídio qualificado e latrocínio tentado, ganhou um novo desdobramento nesta sexta-feira (31), com a prisão dos dois últimos suspeitos apontados como autores do ataque.