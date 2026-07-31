Um homem sobreviveu a uma violenta tentativa de homicídio em São José dos Campos após fingir estar morto durante uma emboscada armada pela própria ex-companheira. A estratégia foi decisiva para que Adriano Nilo Cândido escapasse dos agressores, mesmo depois de ser esfaqueado diversas vezes e espancado dentro da própria casa.
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Nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil prendeu os dois últimos investigados pelo crime, ocorrido em 31 de outubro de 2025, no Jardim Santa Luzia. Os suspeitos foram localizados por equipes do 6º Distrito Policial no bairro Jardim Santa Cecília, após uma denúncia anônima.
A ex-companheira da vítima, apontada como participante da ação criminosa, já havia sido presa um dia antes pela Polícia Militar.
Emboscada em casa
Segundo as investigações, Adriano retornava do trabalho em uma oficina mecânica quando encontrou o portão da garagem aberto, a residência com as luzes apagadas e a porta destrancada. Sem desconfiar de que havia uma armadilha, entrou no imóvel e seguiu para um dos quartos.
Foi nesse momento que os dois homens, que estavam escondidos na casa, o atacaram pelas costas. A vítima recebeu diversos golpes de faca e, já caída no chão, continuou sendo agredida com chutes, tapas e pisões na cabeça, no tórax e no abdômen.
De acordo com o inquérito, a mulher permaneceu no local durante toda a ação. A Polícia Civil afirma que ela incentivou a continuidade das agressões e chegou a verificar se Adriano ainda respirava. Ao perceber que ele estava vivo, teria informado os comparsas para que continuassem o ataque.
Fingiu estar morto para escapar
Mesmo gravemente ferido, Adriano manteve a calma e tomou uma decisão que salvou sua vida: fingiu estar morto.
Convencidos de que haviam consumado o assassinato, os três criminosos roubaram o celular, a carteira e cerca de R$ 1 mil em dinheiro da vítima antes de fugir.
Assim que ficou sozinho, Adriano conseguiu sair pelos fundos da residência. Entre momentos em que caminhava e outros em que precisou se arrastar, percorreu aproximadamente 700 metros até chegar a uma casa, onde pediu ajuda.
Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, permanecendo internado por cinco dias.
O laudo pericial apontou que a vítima sofreu múltiplas perfurações por arma branca e diversas lesões provocadas pelas agressões físicas. Os ferimentos atingiram regiões como crânio, face, tórax, abdômen e lombar. Algumas das lesões foram classificadas como graves e apresentavam risco de morte, sendo necessária intervenção cirúrgica.
Prisões e investigação
Após a prisão da ex-companheira, a Polícia Civil deu continuidade às buscas pelos outros envolvidos. Nesta sexta-feira, os investigadores localizaram os dois investigados no Jardim Santa Cecília, onde ambos foram presos.
A investigação concluiu que o crime foi planejado para surpreender a vítima, caracterizando uma emboscada que impossibilitou qualquer chance de defesa. Os policiais também apontaram o emprego de meio cruel, já que as agressões continuaram mesmo quando Adriano estava caído e sem condições de reagir.
Para os investigadores, a tentativa de homicídio só não foi consumada porque a vítima conseguiu enganar os criminosos ao simular a própria morte e buscar socorro logo após a fuga dos agressores.
Os três investigados responderão por tentativa de homicídio qualificado, pelos agravantes de emboscada e meio cruel, além de latrocínio tentado. A defesa deles não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.