Um homem sobreviveu a uma violenta tentativa de homicídio em São José dos Campos após fingir estar morto durante uma emboscada armada pela própria ex-companheira. A estratégia foi decisiva para que Adriano Nilo Cândido escapasse dos agressores, mesmo depois de ser esfaqueado diversas vezes e espancado dentro da própria casa.

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Nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil prendeu os dois últimos investigados pelo crime, ocorrido em 31 de outubro de 2025, no Jardim Santa Luzia. Os suspeitos foram localizados por equipes do 6º Distrito Policial no bairro Jardim Santa Cecília, após uma denúncia anônima.