Decisão

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que seja apagado das redes sociais um vídeo em que o vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, fez "ofensas pessoais" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O material havia sido postado durante a visita do petista à cidade, esse mês.

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Liminar

A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, em ação movida pela federação formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. Para o ministro, ao usar "expressões depreciativas" como "ladrão", "Lula ladrão, seu lugar é na prisão", "Lula de merda", "bandido" e "amigo de narcoditador", Thomaz "não se restringe à manifestação política nem à crítica da atuação pública" do presidente.