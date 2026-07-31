A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (31), dois homens investigados por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida em São José dos Campos. A captura aconteceu por volta das 12h30, no bairro Jardim Santa Cecília, após uma denúncia anônima que levou os agentes ao paradeiro dos suspeitos.
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A investigação foi conduzida pelo 6º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável por esclarecer o crime registrado em 31 de outubro de 2025, no Jardim Santa Luzia. A ex-companheira da vítima, apontada como participante da ação criminosa, já havia sido presa um dia antes por policiais militares.
Segundo a Polícia Civil, os presos são investigados por participação em uma tentativa de homicídio seguida de roubo contra Adriano Nilo Cândido.
Conforme o inquérito, a vítima foi surpreendida dentro da própria residência e atacada com diversos golpes de faca, além de sofrer agressões físicas. Após acreditarem que ele estivesse morto, os criminosos roubaram o celular, a carteira e cerca de R$ 1 mil em dinheiro.
Emboscada dentro de casa
As investigações apontam que Adriano retornava do trabalho, em uma oficina mecânica, quando encontrou o portão da garagem aberto e a casa aparentemente vazia, com as luzes apagadas e a porta destrancada.
Ao entrar no imóvel e seguir para um dos quartos, foi surpreendido pelos dois suspeitos, que estavam escondidos no interior da residência.
De acordo com a apuração, a vítima recebeu diversas facadas nas costas e, em seguida, foi atingida na cabeça, tórax, abdômen e outras partes do corpo. Mesmo caída, continuou sendo agredida com chutes, pisões e tapas.
A investigação ainda aponta que a ex-companheira da vítima, que estava no local, teria incentivado a continuidade das agressões. Conforme os autos, ela teria verificado se Adriano ainda apresentava sinais vitais e informado aos demais envolvidos que ele permanecia vivo, estimulando novos ataques.
Sobreviveu ao fingir estar morto
Mesmo gravemente ferido, Adriano conseguiu manter a consciência e fingiu estar morto. Convencidos de que haviam consumado o crime, os suspeitos deixaram a residência levando os pertences da vítima.
Assim que os agressores saíram, ele conseguiu escapar pelos fundos do imóvel. Ferido, percorreu aproximadamente 700 metros, alternando momentos em que caminhava e se arrastava, até chegar a uma residência onde recebeu ajuda. Em seguida, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, onde permaneceu internado por cinco dias.
O laudo pericial confirmou que a vítima sofreu múltiplas lesões provocadas por objeto perfurocortante e agressões contundentes, atingindo regiões como crânio, face, tórax, abdômen e lombar. Algumas das lesões foram consideradas graves, com risco de morte, exigindo intervenção cirúrgica.
Polícia aponta crime qualificado
De acordo com a investigação, o homicídio só não foi consumado porque a vítima conseguiu simular a própria morte e fugir em busca de socorro.
O inquérito concluiu que o ataque foi praticado mediante emboscada, dificultando qualquer possibilidade de defesa da vítima, além do emprego de meio cruel, diante da violência das agressões e da continuidade dos golpes mesmo quando ela já estava caída e sem condições de reagir.
Os três investigados responderão pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo qualificado. O caso segue à disposição da Justiça.