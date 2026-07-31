A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (31), dois homens investigados por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida em São José dos Campos. A captura aconteceu por volta das 12h30, no bairro Jardim Santa Cecília, após uma denúncia anônima que levou os agentes ao paradeiro dos suspeitos.

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A investigação foi conduzida pelo 6º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável por esclarecer o crime registrado em 31 de outubro de 2025, no Jardim Santa Luzia. A ex-companheira da vítima, apontada como participante da ação criminosa, já havia sido presa um dia antes por policiais militares.