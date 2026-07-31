A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a distribuição e a venda do lote 114053 do medicamento Paramol 750 mg (embalagem com 200 comprimidos). A medida foi tomada após a constatação de sujidades compatíveis com mofo e bolor no produto.

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Fabricado pela empresa Belfar, o remédio tem como princípio ativo o paracetamol e é indicado para o alívio de dores e febre.