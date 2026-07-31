A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a distribuição e a venda do lote 114053 do medicamento Paramol 750 mg (embalagem com 200 comprimidos). A medida foi tomada após a constatação de sujidades compatíveis com mofo e bolor no produto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Fabricado pela empresa Belfar, o remédio tem como princípio ativo o paracetamol e é indicado para o alívio de dores e febre.
A determinação consta na Resolução 2.948/2026, publicada na última quinta-feira (30), que exige o recolhimento imediato de todas as unidades desse lote do mercado.
A orientação para os consumidores que possuírem comprimidos do lote afetado em casa é interromper o uso imediatamente. Para solicitar o ressarcimento do valor pago, o cliente deve entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da fabricante.