Uma troca de tiros dentro de um mercadinho no bairro Cecap Alta, em Lorena, assustou funcionários e moradores na manhã de quinta-feira (30). O confronto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

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No vídeo, dois homens se encontram na entrada do comércio e, segundos depois, iniciam os disparos. Um deles deixava o estabelecimento enquanto o outro entrava. A sequência mostra o momento em que a troca de tiros começa, provocando correria entre as pessoas que estavam no local.