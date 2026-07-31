Uma troca de tiros dentro de um mercadinho no bairro Cecap Alta, em Lorena, assustou funcionários e moradores na manhã de quinta-feira (30). O confronto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e as imagens passaram a circular nas redes sociais.
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No vídeo, dois homens se encontram na entrada do comércio e, segundos depois, iniciam os disparos. Um deles deixava o estabelecimento enquanto o outro entrava. A sequência mostra o momento em que a troca de tiros começa, provocando correria entre as pessoas que estavam no local.
Uma funcionária que trabalhava no caixa percebe os disparos e corre para buscar proteção. Até o momento, não há confirmação de que ela ou qualquer outra pessoa tenha sido atingida.
As imagens não permitem identificar quem iniciou o confronto, quantas armas foram utilizadas ou o número exato de disparos efetuados.
Buscas pelos atiradores
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região em busca dos envolvidos. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação de prisões ou da identificação dos suspeitos.
A motivação da troca de tiros também permanece desconhecida e será investigada pelas autoridades. A expectativa é que imagens de câmeras de segurança do comércio e de imóveis vizinhos auxiliem na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica da ocorrência.
Ainda não há confirmação oficial sobre o registro do boletim de ocorrência, nem informações sobre eventual perícia realizada no local. O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias do confronto e verificar se houve crimes como tentativa de homicídio ou porte ilegal de arma de fogo.
Moradores da região relataram momentos de tensão diante da violência registrada em plena luz do dia. O episódio chamou a atenção principalmente pelo fato de o tiroteio acontecer dentro de um estabelecimento comercial, colocando clientes e funcionários em situação de risco.
A Polícia Civil deve dar sequência às investigações para identificar os autores, esclarecer a motivação do confronto e confirmar se houve feridos durante a ocorrência.