O São José visita o Santo André na manhã deste domingo (2), a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do grupo 4 da Copa Paulista. Esse jogo terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Xsports.
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Com duas vitórias seguidas nas duas primeiras rodadas, a Águia do Vale lidera a chave com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Depois de fazer 2 a 1 no São Caetano, fora de casa, repetiu o placar no Martins Pereira contra o EC São Bernardo.
Por sua vez, o Ramalhão ainda não conseguiu engrenar e soma apenas um ponto. Na estreia, fora de casa, levou 3 a 1 do São Bernardo e, na segunda rodada, ficou no empate sem gols contra o Azulão, em casa.
Desta maneira, o São José, sob comando do técnico Wilson Junior, entra em campo com certo favoritismo, por conta dos resultados anteriores. Mas, terá dificuldades, já que atuará na casa do adversário e contra um rival tradicional que precisa se recuperar de forma imediata.
Ao menos, a Águia poderá contar no jogo desta manhã com o atacante Micael, expulso na primeira rodada, antes de começar a partida em São Caetano, por urinar atrás do banco de reservas, em história que ganhou repercussão nacional.
Nesta primeira fase, os quatro times do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta, onde o primeiro colocado avança direto para as quartas de final. Já o segundo e o terceiro colocados avançam para um mata-mata entre eles, enquanto o lanterna é eliminado.
A Copa Paulista vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O campeão escolhe qual prefere, enquanto o vice fica com a outra vaga.
Ficha técnica
Santo André
Guilherme; Gabriel Paz, Pedro Zanatti, Cauã Soares e Léo Gasco; Eduardo Diniz, Vitor Mariano e Gabriel Bonet; Jhonatas, Ricardinho e Thierry Hanry. Técnico: Betinho
São José
João Lucas; Igor Dutra, Wesley, João Ramos e Martineli; Jéferson Lima, Thomaz e Fernando Neto; Jefinho, Neto Oliveira (João Guilherme) e Tchê Tchê (Micael). Técnico: Wilson Junior
Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Local: estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Data: domingo, 2 de agosto de 2026. Horário: 10h