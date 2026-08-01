O São José visita o Santo André na manhã deste domingo (2), a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do grupo 4 da Copa Paulista. Esse jogo terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube do Xsports.

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Com duas vitórias seguidas nas duas primeiras rodadas, a Águia do Vale lidera a chave com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Depois de fazer 2 a 1 no São Caetano, fora de casa, repetiu o placar no Martins Pereira contra o EC São Bernardo.