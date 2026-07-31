31 de julho de 2026
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Litoral Norte tem quatro praias impróprias para banho; Confira

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Cetesb
Quatro praias do Litoral Norte estão impróprias para banho
Quatro praias do Litoral Norte estão impróprias para banho

Quatro praias do Litoral Norte paulista estão impróprias para banho, segundo o boletim Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A restrição ocorre devido à concentração de bactérias na água acima do nível seguro, o que representa risco de contaminação e doenças.

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Enquanto Caraguatatuba e São Sebastião têm 100% dos seus pontos próprios para uso, Ubatuba concentra três locais que devem ser evitados: Sununga, Maranduba e Perequê-Mirim. Em Ilhabela, apenas a praia de Itaquanduba recebeu a classificação negativa.

Os pontos afetados estão sinalizados com a bandeira vermelha da Cetesb. Por outro lado, outras 94 praias da região continuam liberadas e em boas condições.

A avaliação do boletim segue válida até 6 de agosto de 2026.

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