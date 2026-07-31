31 de julho de 2026
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CINEMA

SJC: Alfred Hitchcock é atração do Cine Santana em agosto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Cine Santana, em São José dos Campos, exibe três filmes de Alfred Hitchcock às segundas-feiras de agosto. "Chantagem e Confissão", "O Homem que Sabia Demais" e "Sabotagem" são os clássicos escolhidos para exibição gratuita em parceria com o programa Ponto MIS, do Museu da Imagem e do Som.

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Cada obra contará com duas sessões, uma às 15h e outra às 19h, no formato legendado.

A entrada é gratuita, sem necessidade de reserva de ingressos: basta comparecer na data indicada e observar a classificação etária.

Confira a agenda:

  • 17 de agosto: Chantagem e Confissão- Classificação etária: 14 anos

24 de agosto: O Homem Que Sabia Demais- Classificação etária: 10 anos

  • 31 de agosto: Sabotagem- Classificação etária: 12 anos

    • O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, nº 2.005, no bairro Santana, em São José dos Campos.

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