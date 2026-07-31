O Cine Santana, em São José dos Campos, exibe três filmes de Alfred Hitchcock às segundas-feiras de agosto. "Chantagem e Confissão", "O Homem que Sabia Demais" e "Sabotagem" são os clássicos escolhidos para exibição gratuita em parceria com o programa Ponto MIS, do Museu da Imagem e do Som.
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Cada obra contará com duas sessões, uma às 15h e outra às 19h, no formato legendado.
A entrada é gratuita, sem necessidade de reserva de ingressos: basta comparecer na data indicada e observar a classificação etária.
Confira a agenda:
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17 de agosto: Chantagem e Confissão- Classificação etária: 14 anos
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24 de agosto: O Homem Que Sabia Demais- Classificação etária: 10 anos
31 de agosto: Sabotagem- Classificação etária: 12 anos
O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, nº 2.005, no bairro Santana, em São José dos Campos.