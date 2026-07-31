O Cine Santana, em São José dos Campos, exibe três filmes de Alfred Hitchcock às segundas-feiras de agosto. "Chantagem e Confissão", "O Homem que Sabia Demais" e "Sabotagem" são os clássicos escolhidos para exibição gratuita em parceria com o programa Ponto MIS, do Museu da Imagem e do Som.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cada obra contará com duas sessões, uma às 15h e outra às 19h, no formato legendado.