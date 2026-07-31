A Justiça determinou que o instrutor de artes marciais acusado de importunação sexual contra atletas em São José dos Campos mantenha distância mínima de 300 metros das vítimas, testemunhas e familiares.

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A decisão também proíbe qualquer tipo de contato, inclusive por telefone, mensagens ou redes sociais, e reforça o afastamento do profissional das atividades ligadas ao programa Atleta Cidadão.