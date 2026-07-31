Um motorista de aplicativo teve o carro, seu instrumento de trabalho, furtado na madrugada desta sexta-feira (31), em São José dos Campos. "Esse carro é nosso sustento, meu marido é pai de família temos 3 crianças pequenas", disse a esposa do motorista.

O crime aconteceu por volta das 4h58, em frente à residência da vítima, e foi registrado por câmeras de segurança do bairro. O veículo levado pelos criminosos é um Volkswagen Gol G7 preto, placa FZR7A75.

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