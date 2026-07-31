31 de julho de 2026
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VÍDEO: Ladrões furtam carro de motorista de aplicativo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um motorista de aplicativo teve o carro, seu instrumento de trabalho, furtado na madrugada desta sexta-feira (31), em São José dos Campos. "Esse carro é nosso sustento, meu marido é pai de família temos 3 crianças pequenas", disse a esposa do motorista. 

O crime aconteceu por volta das 4h58, em frente à residência da vítima, e foi registrado por câmeras de segurança do bairro. O veículo levado pelos criminosos é um Volkswagen Gol G7 preto, placa FZR7A75.

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Nas imagens obtidas pela reportagem de OVALE, é possível ver a ação rápida dos suspeitos, que se aproximam do automóvel e conseguem fugir em poucos segundos sem levantar suspeitas.

Apelo da família e rastreio do veículo

O furto abalou a família, que depende exclusivamente do automóvel para o sustento da casa e das três crianças pequenas do casal. Segundo a esposa do motorista, o desespero aumentou ao perceberem a audácia dos criminosos durante a fuga.

Poucos minutos após a ação, às 5h04, o sinal do rastreador do carro foi interrompido. O dispositivo de GPS foi arrancado e descartado pelos criminosos em um terreno baldio no bairro Dom Pedro 2º, nas proximidades do CAIC, na zona sul.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca utilizar as imagens de monitoramento para identificar e localizar os autores do crime.

Como ajudar?

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo Gol G7 preto (placa FZR7A75) pode entrar em contato anonimamente com as autoridades pelo Disque Denúncia (181) ou pela Polícia Militar (190).

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