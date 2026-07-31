Um homem de 37 anos foi encontrado morto em um veículo na Rua dos Ciprestes, bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. A ocorrência foi registrada por volta das 4h50 desta sexta-feira (31).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares foram acionados para atendimento e localizaram a vítima já sem sinais vitais.
Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência ou indícios de arrombamento. O BO aponta que latas de cerveja vazias e um pó branco foram localizados no banco ao lado do motorista. Trabalhos periciais vão averiguar a causa e a dinâmica da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.