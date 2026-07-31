31 de julho de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é achado morto dentro de carro com latas de cerveja no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem de 37 anos foi encontrado morto em um veículo na Rua dos Ciprestes, bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. A ocorrência foi registrada por volta das 4h50 desta sexta-feira (31).

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Policiais militares foram acionados para atendimento e localizaram a vítima já sem sinais vitais.

Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência ou indícios de arrombamento. O BO aponta que latas de cerveja vazias e um pó branco foram localizados no banco ao lado do motorista. Trabalhos periciais vão averiguar a causa e a dinâmica da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

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