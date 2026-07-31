Um homem procurado pela Justiça por duplo homicídio foi preso em Potim na quinta-feira (30). Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito em uma ação no bairro Chácara Tropical, após ele tentar fugir por muros e telhados de residências próximas.

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O crime ocorreu em janeiro de 2026 no bairro Vila Mariana, em Aparecida.