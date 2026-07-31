31 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEIMALHAS

São José recebe feira com produtos de inverno e gastronomia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
29ª edição da Feimalhas em São José dos Campos
29ª edição da Feimalhas em São José dos Campos

São José dos Campos recebe mais uma edição da Feimalhas com novidades da moda e opções de compras a preços acessíveis. Com cerca de 50 expositores, a feira é considerada uma das maiores do setor no Estado de São Paulo e está em sua 29ª edição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os destaques estão malhas e tricôs do Sul de Minas Gerais, jaquetas e acessórios em couro vindos do Sul do país, moda feminina e masculina, calçados, utilidades domésticas e opções gastronômicas com queijos, vinhos, salames e doces caseiros. O evento surge como uma oportunidade de compras para o Dia dos Pais e para renovar o guarda-roupa de inverno.

A programação inclui o sorteio de brindes para quem preencher os cupons no local e também exerce papel social por meio da arrecadação de agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade, além de ração para cães e gatos destinada à instituição Adote-me.

A feira vai até 9 de agosto no Shopping Jardim Oriente, localizado na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América, em São José dos Campos. A atração tem entrada e estacionamento gratuitos, com funcionamento de segunda a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários