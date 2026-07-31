São José dos Campos recebe mais uma edição da Feimalhas com novidades da moda e opções de compras a preços acessíveis . Com cerca de 50 expositores, a feira é considerada uma das maiores do setor no Estado de São Paulo e está em sua 29ª edição.

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Entre os destaques estão malhas e tricôs do Sul de Minas Gerais, jaquetas e acessórios em couro vindos do Sul do país, moda feminina e masculina, calçados, utilidades domésticas e opções gastronômicas com queijos, vinhos, salames e doces caseiros . O evento surge como uma oportunidade de compras para o Dia dos Pais e para renovar o guarda-roupa de inverno .