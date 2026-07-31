São José dos Campos recebe mais uma edição da Feimalhas com novidades da moda e opções de compras a preços acessíveis
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Entre os destaques estão malhas e tricôs do Sul de Minas Gerais, jaquetas e acessórios em couro vindos do Sul do país, moda feminina e masculina, calçados, utilidades domésticas e opções gastronômicas com queijos, vinhos, salames e doces caseiros
A programação inclui o sorteio de brindes para quem preencher os cupons no local e também exerce papel social por meio da arrecadação de agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade, além de ração para cães e gatos destinada à instituição Adote-me
A feira vai até 9 de agosto no Shopping Jardim Oriente, localizado na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América, em São José dos Campos