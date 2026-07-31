Em virtude dos fortes ventos registrados em diversas regiões do Vale do Paraíba na última quarta-feira (29), houve interrupções no fornecimento de energia, somando 839 chamados técnicos registrados junto à EDP, distribuidora da região. As principais ocorrências estão relacionadas à queda de galhos e árvores, além do arremesso de objetos sobre a rede elétrica.

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Segundo a empresa, 98% dos clientes impactados já estão com o serviço normalizado e outros 2% seguem no aguardo. As equipes estão nas ruas atuando nos reparos restantes, priorizando hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que ofereçam risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores afetados.