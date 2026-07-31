31 de julho de 2026
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CASO EM JACAREÍ

Funcionários furtam empresa, vendem itens on-line e são presos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensão de itens furtados em Jacareí
Apreensão de itens furtados em Jacareí

Dois homens foram presos em Jacareí após o proprietário de uma empresa identificar um produto furtado de sua loja anunciado em um site de e-commerce. A empresa reconheceu o anúncio feito por um funcionário e registrou uma denúncia, que resultou nas prisões em 25 de julho.

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Em abordagem a um dos suspeitos, ele confessou a prática e indicou outro funcionário, seu comparsa.

O produto anunciado era uma bicicleta ergométrica. Ao todo, os furtos equivalem a R$ 9 mil. Foram levadas 16 bicicletas ergométricas e uma mesa de camping dobrável, tudo recuperado na residência de um dos envolvidos.

A dupla foi presa por furto qualificado com abuso de confiança e permanece à disposição da Justiça.

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