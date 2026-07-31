Dois homens foram presos em Jacareí após o proprietário de uma empresa identificar um produto furtado de sua loja anunciado em um site de e-commerce. A empresa reconheceu o anúncio feito por um funcionário e registrou uma denúncia, que resultou nas prisões em 25 de julho.

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Em abordagem a um dos suspeitos, ele confessou a prática e indicou outro funcionário, seu comparsa.