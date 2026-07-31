O prédio da Sabesp, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, teve o portão furtado após um acidente. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (27).
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A empresa ouviu relatos de moradores locais que afirmam que um veículo teria atingido o portão da unidade e danificado a estrutura de alumínio. Na sequência, pessoas em situação de rua teriam retirado as peças, possivelmente para revenda.
Segundo a Sabesp, um novo portão está sendo providenciado. A ocorrência foi encaminhada para a área de Segurança Patrimonial da Companhia, que adotará as providências cabíveis. Como medida emergencial, o acesso à unidade foi isolado com tapumes, garantindo a segurança da área.