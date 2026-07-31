31 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEGURANÇA

VÍDEO: Unidade da Sabesp tem portão furtado em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cedido a OVALE
Unidade da Sabesp teve portão furtado em Caraguatatuba
Unidade da Sabesp teve portão furtado em Caraguatatuba

O prédio da Sabesp, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, teve o portão furtado após um acidente. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa ouviu relatos de moradores locais que afirmam que um veículo teria atingido o portão da unidade e danificado a estrutura de alumínio. Na sequência, pessoas em situação de rua teriam retirado as peças, possivelmente para revenda.

Segundo a Sabesp, um novo portão está sendo providenciado. A ocorrência foi encaminhada para a área de Segurança Patrimonial da Companhia, que adotará as providências cabíveis. Como medida emergencial, o acesso à unidade foi isolado com tapumes, garantindo a segurança da área.

O

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários