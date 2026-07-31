31 de julho de 2026
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CONTAMINAÇÃO

Campos investiga morte de trutas e água branca no Sapucaí-Guaçu

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMCJ
Substância esbranquiçada aparece no rio Sapucaí-Guaçu
Substância esbranquiçada aparece no rio Sapucaí-Guaçu

Aproximadamente 30 trutas foram encontradas mortas no rio Sapucaí-Guaçu, nas proximidades do bairro Lagoinha, em Campos do Jordão. As principais hipóteses investigadas para a mortandade dos peixes são a contaminação da água ou a baixa vazão do rio, que compromete os níveis de oxigênio essenciais para a espécie.

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Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, as investigações começaram após a identificação de uma substância de aspecto esbranquiçado na água, perto da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) da Sabesp, localizada no Horto Florestal.

Órgãos de fiscalização ambiental como a Cetesb e a Arsesp foram acionados para vistoriar o local e analisar as operações da ETE.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou a suspensão do lançamento de efluentes no local. Com a interrupção, o rio voltou à sua aparência normal, e as autoridades informaram que a área permanece sob monitoramento contínuo.

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