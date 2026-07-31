A Defesa Civil estadual reforçou as orientações à população sobre como agir em episódios de ventos fortes. Os vendavais podem provocar destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, além de outros transtornos, colocando a vida das pessoas em risco.
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As medidas preventivas devem começar antes mesmo da chegada da ventania. Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam pessoas.
Telhados e coberturas
Outro ponto de atenção é a conservação dos telhados, uma das partes mais vulneráveis das edificações durante ventos intensos. Telhas de concreto, metal ou PVC devem estar devidamente fixadas à estrutura.
Também é importante observar sinais de comprometimento da cobertura, como telhas quebradas, infiltrações frequentes, manchas de umidade, estalos durante ventos fortes e rachaduras no forro.
Onde se abrigar
Durante as rajadas, a orientação é procurar abrigo em edificações de alvenaria e evitar permanecer próximo de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas. Quem estiver em vias públicas também deve manter distância de árvores, postes e redes elétricas, que podem ser derrubados pela força dos ventos.
Nas rodovias, os motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção, já que as condições climáticas podem comprometer a visibilidade e provocar a queda de galhos e outros obstáculos na pista.
A Defesa Civil também recomenda suspender atividades em andaimes, telhados e demais estruturas elevadas enquanto persistirem as condições adversas.
Fenômenos climáticos
Além da ventania, o órgão alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas e alagamentos em áreas mais suscetíveis. A combinação desses fenômenos pode aumentar os riscos à população e provocar transtornos.
Após a passagem dos ventos, a recomendação é não subir em telhados para realizar reparos enquanto houver risco de novas rajadas.
Cabos elétricos
Em caso de cabos elétricos rompidos, a população deve manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Se o imóvel apresentar rachaduras estruturais, inclinação de paredes ou risco de desabamento, os moradores devem deixar o local e comunicar a Defesa Civil.
Alertas da Defesa Civil
Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.