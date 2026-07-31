A Defesa Civil estadual reforçou as orientações à população sobre como agir em episódios de ventos fortes. Os vendavais podem provocar destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, além de outros transtornos, colocando a vida das pessoas em risco.

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As medidas preventivas devem começar antes mesmo da chegada da ventania. Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam pessoas.

Telhados e coberturas