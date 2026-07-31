Um homem foi preso após agredir e ferir os braços e o rosto da companheira em Caraguatatuba.
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A ocorrência foi registrada na quinta-feira (30), quando policiais militares foram acionados. Na residência do casal, os agentes constataram as lesões sofridas pela vítima.
As partes foram conduzidas à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o agressor permaneceu preso, à disposição da Justiça.