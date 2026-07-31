31 de julho de 2026
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EDUCAÇÃO

Educação infantil ganha 58 novas vagas em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Emei Profª Maria Leonor de Campos Mota Miranda recebeu ampliação
Emei Profª Maria Leonor de Campos Mota Miranda recebeu ampliação

A Emei Profª Maria Leonor de Campos Mota Miranda, no bairro Santa Edwiges, abriu 48 novas vagas em período integral para turmas de Berçário I, Berçário II e Infantil I. Com isso, a unidade amplia o atendimento para além dos 312 alunos já matriculados.

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Esta expansão foi viabilizada pela construção de três novas salas de creche. Além disso, o prédio passou por benfeitorias na infraestrutura, incluindo a reforma do refeitório e do parque, a troca do mobiliário e a criação de uma sala de leitura e de salas de reunião.

A escola também conquistou o selo Educação 5.0, uma certificação que reconhece a inovação nas práticas pedagógicas. Com a conquista, São José dos Campos passa a somar 56 unidades certificadas na rede municipal.

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