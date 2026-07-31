Se alguém dissesse, há vinte anos, que envelhecer se tornariatendência e que deixou de ser um problema de mercado para se tornar uma oportunidade econômica, cultural e estética, provavelmente riríamos da ideia.
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Afinal, passamos décadas sendo convencidos de que o objetivo era parecer cada vez mais jovem. A moda, por exemplo, dizia o que "não podia" depois dos 40. O cabelo branco era tratado como desleixo. Eo “estou envelhecendo” quase sempre vinha acompanhada de um tom triste.
Mas aas coisas vem mudando, etemos visto que envelhecer tem deixado de ser um problema, uma dor e se tornado um privilégio.
Não porque as rugas desapareceram, ou congelamos o tempo – ele continua passando para todos nós. Mas o que vejo que vem mudando foi a forma como passamos a enxergar os processos. Eu mesma, confesso, que segurei meus 39 anos por 02 anos – tive um certo problema para assumir a entrada nos 40 e hoje aos 48, amo responder à pergunta “quantos anos você tem?”.
O que mudou? A maturidade sem dúvida, mas o cenário também.
Existe um fator econômico importante por trás dessa transformação. Hoje, pessoas com mais de 50 anos movimentam uma das economias mais relevantes do mundo. Têm maior poder de compra, viajam mais, empreendem mais, consomem cultura, gastronomia, moda e bem-estar. Esse público deixou de ser invisível (e muitas vezes até considerado um peso) para o mercado, e passou a influenciar tendências. E como moda é um reflexo dos tempos atuais - quando o mercado muda, a moda acompanha.
É comum (e confesso que muitas vezes muito mais interessante), assistirmos mulheres maduras protagonizando campanhas publicitárias, ocupando capas de revistas, desfilando para grandes marcas e mostrando que estilo nunca foi uma questão de idade. Alias o universo da moda compreendeu que identidade vende mais do que juventude.
Como consultora de imagem, percebo que muitas clientes chegam acreditando que precisam descobrir qual roupa rejuvenesce. E quase sempre insisto que esse não deveria ser o objetivo, que a roupa não deveria esconder a sua idade e sim revelar quem você se tornou ao longo dela – contar sua história, traduzir sua trajetória e experiencias
Existe uma beleza muito particular na maturidade e ela não nasce da pele perfeita, do cabelão (que muitas vezes é usado para rejuvenescer e isso não é verdade), da roupa curta e justa (o que seria de mim que adoro camadas, roupas largas e fluidas?).
A verdadeira beleza e estilo está na mulher que conhece seus limites, mas também conhece seus desejos, daquela que já não compra porque todo mundo comprou, que não veste uma tendência apenas porque apareceu nas redes sociais, que aprende, finalmente, a dizer "isso não conversa comigo".
Esses dias em uma conversa com uma cliente ela me disse que aprendeu com a avó que poucas coisas são tão elegantes e libertadoras quanto alguém que sabe quem é (como disse Caetano: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é."). Sai do nosso encontro com isso na cabeça acompanhado daquele “uau, talvez essa seja a maior conquista que o tempo nos entrega, a liberdade”.
Liberdade para cortar ou pintar o cabelo porque gosta, e não porque "combina com a idade", para usar um tênis com um blazer impecável ou um vestido sofisticado com uma jaqueta de couro, para experimentar novas regras de vida e de combinação de roupas, para rir quando alguém comenta se "essa roupa não está jovem demais".
Aliás, acredito que a maior mudança que acompanho com meu trabalho é justamente a substituição da busca pela juventude pela busca da autenticidade – e acho isso chiquíssimo.
Claro que isso não significa abandonar os cuidados consigo mesma. Muito pelo contrário. Significa cuidar da pele porque ela é sua, do corpo porque ele sustenta sua vida, da saúde porque ela permite viver experiências, da imagem porque ela comunica quem você é.E seguir apostando na tendência que eu espero que nunca saia de moda, a de se permitir envelhecer sem pedir desculpas por isso.