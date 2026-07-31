Se alguém dissesse, há vinte anos, que envelhecer se tornariatendência e que deixou de ser um problema de mercado para se tornar uma oportunidade econômica, cultural e estética, provavelmente riríamos da ideia.

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Afinal, passamos décadas sendo convencidos de que o objetivo era parecer cada vez mais jovem. A moda, por exemplo, dizia o que "não podia" depois dos 40. O cabelo branco era tratado como desleixo. Eo “estou envelhecendo” quase sempre vinha acompanhada de um tom triste.