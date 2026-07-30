Uma operação realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30) prendeu quatro pessoas investigadas por envolvimento com tráfico de drogas, associação criminosa, venda ilegal de armas e agiotagem em Taubaté, Pindamonhangaba e Cruzeiro.

Batizada de Blind Spot, expressão que significa “ponto cego”, a ação foi coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com a cooperação da Polícia Federal e o apoio de guardas civis municipais, policiais militares e equipes da Polícia Civil das seccionais de Taubaté e Cruzeiro.

O principal alvo da investigação, um homem de origem peruana, foi preso dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a Polícia Civil, ele estava em uma viagem internacional ao Chile.