30 de julho de 2026
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PRESOS

Polícia de Taubaté prende suspeito dentro de avião e mira agiota

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Suspeito estava no Chile
Suspeito estava no Chile

Uma operação realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30) prendeu quatro pessoas investigadas por envolvimento com tráfico de drogas, associação criminosa, venda ilegal de armas e agiotagem em Taubaté, Pindamonhangaba e Cruzeiro.

Batizada de Blind Spot, expressão que significa “ponto cego”, a ação foi coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com a cooperação da Polícia Federal e o apoio de guardas civis municipais, policiais militares e equipes da Polícia Civil das seccionais de Taubaté e Cruzeiro.

O principal alvo da investigação, um homem de origem peruana, foi preso dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a Polícia Civil, ele estava em uma viagem internacional ao Chile.

Após identificarem o retorno do investigado ao Brasil, agentes do Grupo de Operações Especiais da Deic de Taubaté se deslocaram até o aeroporto. Com o apoio da Polícia Federal, o suspeito foi detido ainda no interior do avião, logo depois do pouso.

Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de quatro mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. Três prisões temporárias foram cumpridas e um dos investigados não foi localizado, passando a ser considerado foragido.

Uma mulher também foi presa em flagrante por receptação, elevando para quatro o número de pessoas detidas durante a operação.

As buscas foram realizadas em endereços localizados nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e Cruzeiro. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam aparelhos celulares, dinheiro e uma motocicleta Honda CG 160, ano 2026, que havia sido furtada.

De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar em diferentes atividades ilegais na região. As investigações prosseguem para identificar e prender outros possíveis integrantes do grupo.

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