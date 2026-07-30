Depois de nove anos fora do calendário profissional, Campos do Jordão voltará a sediar competições internacionais de tênis feminino. A cidade da Serra da Mantiqueira receberá duas etapas consecutivas do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF), entre os dias 10 e 23 de agosto, reunindo atletas do Brasil e de outros países.
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As disputas serão realizadas nas quadras sintéticas do Campos do Jordão Tênis Clube. O primeiro torneio acontece entre os dias 10 e 16 de agosto, enquanto a segunda competição será disputada de 17 a 23 de agosto. Ambos fazem parte da categoria ITF W15, que distribui pontos para o ranking mundial e premiação em dinheiro.
O retorno do circuito profissional marca a retomada de uma tradição da cidade, que já foi palco de importantes torneios nacionais e internacionais. A expectativa é de que os eventos movimentem o clube, atraiam visitantes e reforcem Campos do Jordão como destino esportivo, além do tradicional turismo de inverno.
Na sequência da programação paulista, Barueri receberá, entre 24 e 30 de agosto, um torneio da categoria ITF W35, considerado de nível superior e que deve reunir algumas das principais tenistas brasileiras, além de atletas estrangeiras.
As três competições fazem parte do calendário da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), que prevê mais de 30 torneios profissionais no segundo semestre de 2026. A proposta é ampliar o número de eventos internacionais no país, oferecendo mais oportunidades para atletas brasileiras competirem em casa e somarem pontos no ranking mundial.
Segundo o presidente da Federação Paulista de Tênis, Danilo Gaino, o retorno de Campos do Jordão ao circuito internacional representa um avanço para o desenvolvimento da modalidade no Estado.
"É uma grande satisfação devolver Campos do Jordão ao circuito profissional depois de nove anos, com duas semanas consecutivas de competições. Esses torneios criam oportunidades fundamentais para as brasileiras competirem em casa, somarem pontos importantes para o ranking mundial e disputarem premiações em dólar, sem os altos custos de viagens internacionais", afirmou.
Além do aspecto esportivo, a realização das etapas reforça a presença de São Paulo como uma das principais sedes de torneios internacionais de tênis no Brasil e fortalece o calendário feminino da modalidade. Com duas semanas seguidas de jogos, Campos do Jordão volta a ocupar espaço de destaque no cenário nacional e internacional do esporte.