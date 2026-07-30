Depois de nove anos fora do calendário profissional, Campos do Jordão voltará a sediar competições internacionais de tênis feminino. A cidade da Serra da Mantiqueira receberá duas etapas consecutivas do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF), entre os dias 10 e 23 de agosto, reunindo atletas do Brasil e de outros países.

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As disputas serão realizadas nas quadras sintéticas do Campos do Jordão Tênis Clube. O primeiro torneio acontece entre os dias 10 e 16 de agosto, enquanto a segunda competição será disputada de 17 a 23 de agosto. Ambos fazem parte da categoria ITF W15, que distribui pontos para o ranking mundial e premiação em dinheiro.