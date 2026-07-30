O jornalista Lucas Tavares se despediu dos telespectadores durante a apresentação do SBT Sports Vale, na noite desta quarta-feira (29), ao afirmar que deixa a afiliada do SBT no Vale do Paraíba por considerar que há "valores inegociáveis".

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Em um momento inesperado, o apresentador interrompeu o roteiro do programa, retirou o ponto eletrônico e fez um pronunciamento sobre profissionalismo, respeito e valores, antes de encerrar sua participação na emissora.