30 de julho de 2026
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TELEVISÃO

SBT de SJC demite apresentador; 'valores inegociáveis', diz Lucas

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Lucas Tavares
Lucas Tavares

O jornalista Lucas Tavares se despediu dos telespectadores durante a apresentação do SBT Sports Vale, na noite desta quarta-feira (29), ao afirmar que deixa a afiliada do SBT no Vale do Paraíba por considerar que há "valores inegociáveis".

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Em um momento inesperado, o apresentador interrompeu o roteiro do programa, retirou o ponto eletrônico e fez um pronunciamento sobre profissionalismo, respeito e valores, antes de encerrar sua participação na emissora.

O gesto rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde o vídeo da despedida passou a ser compartilhado por internautas e páginas dedicadas à televisão.

Durante o pronunciamento, Lucas afirmou que "nem sempre os ciclos terminam da forma como imaginamos" e destacou os aprendizados da profissão. "A vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos. E existem valores que são inegociáveis", declarou.

Após a fala, o jornalista agradeceu aos colegas de trabalho, aos telespectadores e às pessoas que acompanharam sua trajetória na emissora.

A despedida chamou a atenção por ocorrer durante a transmissão ao vivo do programa esportivo e por fugir do formato habitual da atração. O momento foi marcado pela emoção e recebeu manifestações de apoio de profissionais da imprensa e de espectadores nas redes sociais.

O espaço para a manifestação do SBT Vale segue aberto.

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