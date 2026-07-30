O jornalista Lucas Tavares se despediu dos telespectadores durante a apresentação do SBT Sports Vale, na noite desta quarta-feira (29), ao afirmar que deixa a afiliada do SBT no Vale do Paraíba por considerar que há "valores inegociáveis".
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Em um momento inesperado, o apresentador interrompeu o roteiro do programa, retirou o ponto eletrônico e fez um pronunciamento sobre profissionalismo, respeito e valores, antes de encerrar sua participação na emissora.
O gesto rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde o vídeo da despedida passou a ser compartilhado por internautas e páginas dedicadas à televisão.
Durante o pronunciamento, Lucas afirmou que "nem sempre os ciclos terminam da forma como imaginamos" e destacou os aprendizados da profissão. "A vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos. E existem valores que são inegociáveis", declarou.
Após a fala, o jornalista agradeceu aos colegas de trabalho, aos telespectadores e às pessoas que acompanharam sua trajetória na emissora.
A despedida chamou a atenção por ocorrer durante a transmissão ao vivo do programa esportivo e por fugir do formato habitual da atração. O momento foi marcado pela emoção e recebeu manifestações de apoio de profissionais da imprensa e de espectadores nas redes sociais.
O espaço para a manifestação do SBT Vale segue aberto.