Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) fez duras críticas ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante atividade de campanha em São José dos Campos, na noite desta quinta-feira (30). O encontro aconteceu no CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), na quadra, e estava lotado de militantes. A ex-ministra Marina Silva acompanhou Haddad na atividade em São José.

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Segundo o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Tarcísio está "destruindo São Paulo". Em resposta a questionamento de OVALE, Haddad disse que, se o eleitor for "conservador de verdade", vai votar nele, e não em Tarcísio.