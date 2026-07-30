Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) fez duras críticas ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante atividade de campanha em São José dos Campos, na noite desta quinta-feira (30). O encontro aconteceu no CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), na quadra, e estava lotado de militantes. A ex-ministra Marina Silva acompanhou Haddad na atividade em São José.
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Segundo o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Tarcísio está "destruindo São Paulo". Em resposta a questionamento de OVALE, Haddad disse que, se o eleitor for "conservador de verdade", vai votar nele, e não em Tarcísio.
"Tarcísio não está conservando nada em São Paulo. Está destruindo São Paulo. Pergunta para uma professora estadual, para um policial, para quem está sem água em casa", disse ele em São José.
Haddad fez uma atividade de pré-campanha na cidade, além de passar por outros municípios do Vale do Paraíba, como Taubaté, Lorena e Cachoeira Paulista. Nesta sexta-feira, ele continua em São José e depois vai a Jacareí.
Haddad disse que vai trabalhar para evitar a fuga de empresas do Vale e tirar a região da liderança da violência no interior do estado, usando tecnologia.
Ele também disse que a região tem que ser uma das prioridades no processo de reindustrialização. "O Vale está perdendo muitas empresas. Vamos trabalhar para reverter esse processo", afirmou.
Haddad também ironizou o fato de Tarcísio não ter residência no estado de São Paulo e disse que o eleitor vai "mandá-lo embora do estado" na eleição.