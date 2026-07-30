O Arraial Surreal chega à quinta edição neste sábado, 1º de agosto, com um grande cortejo artístico pelas ruas de Cunha, reunindo máscaras artesanais, música, teatro e manifestações da cultura popular do Vale do Paraíba. A programação é gratuita, acontece das 9h30 às 18h e inclui novidades como narrativa inédita, tradução em Libras e parcerias com coletivos de Jacareí, São José dos Campos e Paraty.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Criado pelo Ponto de Cultura Cuás (Ateliê Escola Livre de Arte), o evento abre o mês do folclore propondo uma festa junina fora de época com uma identidade própria. A proposta reúne moradores e visitantes em um percurso marcado por personagens inspirados na história, nas lendas, na fauna, na flora e nas tradições da cidade.
Segundo os organizadores, o objetivo não é transformar o cortejo em uma atração turística, mas fortalecer o vínculo da comunidade com o patrimônio cultural local, incentivar a ocupação dos espaços públicos e dar protagonismo aos participantes das oficinas promovidas pela Cuás.
Cortejo percorre praças da cidade
A programação começa às 9h30, na Praça do Rosário, com uma intervenção artística aberta ao público. A partir das 13h30 haverá concentração dos participantes, seguida pelo ato cênico de abertura, às 14h.
O cortejo tem saída marcada para as 14h30 e percorre diferentes pontos da cidade. A primeira parada será na Praça da Matriz, onde acontece um casamento encenado entre personagens do espetáculo. Depois, a comitiva segue até o Parque Lavapés, onde a noiva lança o buquê e a celebração termina por volta das 18h.
Entre os personagens estão figuras como Lunática, Xé Bobo, Bardoso e Risadinha, criadas pelos próprios moradores a partir de referências ao cotidiano e à memória de Cunha.
Evento valoriza tradição e criação coletiva
O fundador da Cuás e idealizador do Arraial Surreal, Sé Cordeiro, explica que o tema desta edição propõe um encontro entre diferentes manifestações culturais. "É um casamento de culturas, este ano. Um chamado a sonharmos juntos, convidando também outros coletivos a brincarem conosco."
Segundo ele, o projeto busca aproximar gerações, estimular a produção artística local e fortalecer uma tradição baseada na criação de máscaras com identidade própria.
A produtora Giedre Aguirra, que organiza a iniciativa ao lado de Juliana Moore, destaca que o cortejo funciona como um "brinquedo cultural", no qual as máscaras ganham vida por meio da interpretação dos participantes e da interação com o público.
Oficinas deram origem aos personagens
O Arraial Surreal integra, em 2026, o projeto "Cuás: Máscaras e Oficinas no Vale do Paraíba", que promove atividades de criação de máscaras e brinquedos populares em Cunha, Lagoinha e São Luiz do Paraitinga.
As ações seguem até o fim do ano e incluem uma exposição com trabalhos produzidos pelos alunos, além do lançamento de um documentário com recursos de acessibilidade, como tradução em Libras e audiodescrição.
O projeto conta com apoio da APAA (Associação Paulista Amigos da Arte) e do ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.
Trilha inédita e acessibilidade marcam edição de 2026
Uma das novidades deste ano será a trilha sonora original criada especialmente para o evento, com arranjos do artista popular Ari Pereira. A execução ficará a cargo da Charanga da Folia, grupo de sopros e percussão de São José dos Campos.
O cortejo também contará com um novo ato teatral de abertura, chamado "Causo Fundante", desenvolvido pela equipe da Cuás e com participação do coletivo Boi de Pano Parati, de Paraty.
Outra inovação será a narração simultânea em Libras durante todo o desfile. A tradução ficará sob responsabilidade da intérprete Marta Paiva, que também apresentará ao público surdo a história dos personagens e das máscaras criadas para o evento.
Intervenção artística abre a programação
Antes do início do cortejo, a Praça do Rosário receberá uma intervenção promovida pelo Estúdio Antúrio, de Jacareí, em parceria com o Coletivo Gostaríamos, de São José dos Campos.
A atividade propõe uma construção coletiva inspirada nas festas juninas tradicionais, com pintura colaborativa de um mastro, instalação de bandeirinhas e espaço para que moradores e visitantes escrevam mensagens e desejos em fitas, em sintonia com o tema desta edição: "sonhar juntos".
Desde a primeira edição, realizada em 2022 com apenas oito participantes, o Arraial Surreal cresceu significativamente. Na última edição, o público estimado ultrapassou 500 pessoas, e o cortejo passou a reunir mais de cem personagens mascarados, transformando as ruas de Cunha em um grande espetáculo de cultura popular.