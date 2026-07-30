O Arraial Surreal chega à quinta edição neste sábado, 1º de agosto, com um grande cortejo artístico pelas ruas de Cunha, reunindo máscaras artesanais, música, teatro e manifestações da cultura popular do Vale do Paraíba. A programação é gratuita, acontece das 9h30 às 18h e inclui novidades como narrativa inédita, tradução em Libras e parcerias com coletivos de Jacareí, São José dos Campos e Paraty.

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Criado pelo Ponto de Cultura Cuás (Ateliê Escola Livre de Arte), o evento abre o mês do folclore propondo uma festa junina fora de época com uma identidade própria. A proposta reúne moradores e visitantes em um percurso marcado por personagens inspirados na história, nas lendas, na fauna, na flora e nas tradições da cidade.