Um policial civil morreu após ser baleado durante uma discussão familiar. O disparo foi efetuado pela própria filha, de 23 anos, segundo informações registradas pelas autoridades. O caso será apurado por meio de inquérito policial.

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A ocorrência foi registrada na casa da família, no Jardim Novo Osasco, em Osasco (SP). De acordo com as informações preliminares, José Paulo Alves Lustosa era investigador e atuava no 2º Distrito Policial de Cotia.