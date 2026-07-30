Um policial civil morreu após ser baleado durante uma discussão familiar. O disparo foi efetuado pela própria filha, de 23 anos, segundo informações registradas pelas autoridades. O caso será apurado por meio de inquérito policial.
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A ocorrência foi registrada na casa da família, no Jardim Novo Osasco, em Osasco (SP). De acordo com as informações preliminares, José Paulo Alves Lustosa era investigador e atuava no 2º Distrito Policial de Cotia.
Segundo o relato inicial da ocorrência, durante a discussão o policial teria ameaçado a esposa, Maria Aparecida da Conceição Lustosa, e a filha, Fernanda Lustosa, utilizando uma arma de fogo.
Ainda conforme as informações apuradas, Fernanda tentou impedir a ação do pai e entrou em luta corporal com ele para retirar o revólver. Durante o confronto, a arma disparou e atingiu José Paulo no tórax. As circunstâncias exatas do disparo ainda serão esclarecidas pela investigação.
O policial foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o ocorrido, Fernanda se apresentou à polícia, prestou depoimento ao delegado de plantão e foi liberada. Ela responderá ao inquérito em liberdade enquanto a Polícia Civil investiga a dinâmica dos fatos e as responsabilidades pelo caso.