Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de uma píton de aproximadamente sete metros após desaparecer enquanto retornava para casa durante a madrugada. O caso mobilizou familiares e moradores, que iniciaram buscas ao perceberem que a vítima não havia chegado ao destino.

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O episódio ocorreu na região de Jalan Lalnana, nas Ilhas Molucas do Norte, na Indonésia. De acordo com as autoridades locais, Hasim Lumbessy havia passado parte da noite em um bar e seguia por uma trilha quando teria sido atacado pela serpente.