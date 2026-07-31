Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de uma píton de aproximadamente sete metros após desaparecer enquanto retornava para casa durante a madrugada. O caso mobilizou familiares e moradores, que iniciaram buscas ao perceberem que a vítima não havia chegado ao destino.
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O episódio ocorreu na região de Jalan Lalnana, nas Ilhas Molucas do Norte, na Indonésia. De acordo com as autoridades locais, Hasim Lumbessy havia passado parte da noite em um bar e seguia por uma trilha quando teria sido atacado pela serpente.
Segundo relatos de moradores, o animal surpreendeu a vítima em meio à vegetação e a imobilizou. Horas depois, durante as buscas, familiares encontraram manchas de sangue e objetos pessoais espalhados pelo caminho, entre eles uma mochila, sandálias, uma lanterna e uma bolsa.
Na sequência, os moradores localizaram uma píton com o abdômen visivelmente dilatado escondida em uma área de mata. O animal foi capturado e, durante a inspeção, o corpo de Hasim foi encontrado em seu interior.
A área onde o ataque aconteceu é cercada por florestas e plantações, um ambiente considerado propício à presença de grandes serpentes. Após o caso, as autoridades reforçaram o alerta para que moradores redobrem os cuidados ao circularem por trilhas e regiões de mata, especialmente durante a noite.