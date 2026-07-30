30 de julho de 2026
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CRIME

VÍDEO: pediu R$ 1 e morreu com um tiro na cara

Por Da Redação | Niterói (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pediu R$ 1 e morreu com um tiro na cara
Pediu R$ 1 e morreu com um tiro na cara

Uma mulher em situação de rua foi morta a tiros depois de pedir R$ 1 a um homem que passava pelo local. A vítima, identificada como Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu em 2019, no Centro de Niterói, no Rio de Janeiro, mas voltou a viralizar nas redes sociais. Conhecida como Néia, Zilda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital, onde teve a morte confirmada.

Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem e dos disparos. As imagens passaram a integrar a investigação do caso.

O suspeito, identificado como Aderbal Ramos de Castro, foi preso após o crime. Por meio da defesa, ele afirmou que reagiu a uma suposta tentativa de assalto.

A advogada do acusado informou que ele possuía porte de arma e seguia para o trabalho no momento em que ocorreu a abordagem. O caso teve grande repercussão à época e foi investigado pelas autoridades responsáveis.

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