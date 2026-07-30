Uma mulher em situação de rua foi morta a tiros depois de pedir R$ 1 a um homem que passava pelo local. A vítima, identificada como Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu em 2019, no Centro de Niterói, no Rio de Janeiro, mas voltou a viralizar nas redes sociais. Conhecida como Néia, Zilda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital, onde teve a morte confirmada.