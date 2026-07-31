O velório do companheiro, morto em um acidente de carro em outubro de 2025, marcou o início de uma série de descobertas que mudaram a forma como uma mulher enxergava o relacionamento de 12 anos que mantinha com ele. Segundo o relato, ela descobriu que o homem teria mantido relacionamentos paralelos com pelo menos outras cinco mulheres.

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Em entrevista à revista Marie Claire, a arquiteta e engenheira civil baiana Kaline Macedo contou que a despedida do namorado acabou se transformando em um momento de choque e decepção. Ela afirmou que, durante o velório, passou a receber informações que colocaram em dúvida a imagem que tinha do companheiro.