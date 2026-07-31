31 de julho de 2026
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SURREAL

Ela foi ao velório do namorado e encontrou ao menos cinco amantes

Por Da Redação | Cipó (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kaline Macedo
Kaline Macedo

O velório do companheiro, morto em um acidente de carro em outubro de 2025, marcou o início de uma série de descobertas que mudaram a forma como uma mulher enxergava o relacionamento de 12 anos que mantinha com ele. Segundo o relato, ela descobriu que o homem teria mantido relacionamentos paralelos com pelo menos outras cinco mulheres.

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Em entrevista à revista Marie Claire, a arquiteta e engenheira civil baiana Kaline Macedo contou que a despedida do namorado acabou se transformando em um momento de choque e decepção. Ela afirmou que, durante o velório, passou a receber informações que colocaram em dúvida a imagem que tinha do companheiro.

De acordo com Kaline, a revelação provocou sentimentos conflitantes, já que ela precisou lidar ao mesmo tempo com o luto e com a descoberta das supostas traições.

"A pessoa que morreu não era a pessoa que eu conhecia. Ele era carinhoso, amoroso. Até então, o único defeito era ser muito ciumento", declarou à Marie Claire.

A arquiteta relatou que a experiência mudou completamente a percepção sobre o relacionamento que viveu ao longo de mais de uma década e que o processo de luto passou a ser acompanhado por questionamentos sobre a vida que acreditava compartilhar com o parceiro.

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