O humorista Thiago Ventura se apresenta em Campos do Jordão no próximo 29 de agosto, com o espetáculo "Lado A Lado". O show será realizado às 21h30, no Auditório Claudio Santoro, levando ao público da Serra da Mantiqueira o mais novo solo do comediante.

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Na apresentação, Thiago Ventura explora situações comuns da vida com seu estilo descontraído e observador. O roteiro aborda temas como amizade, família, convivência e os diferentes relacionamentos que influenciam a forma como as pessoas enxergam o mundo e constroem suas histórias.