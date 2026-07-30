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HUMOR

Comediante Thiago Ventura se apresenta em Campos; onde comprar

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Thiago Ventura
Thiago Ventura

O humorista Thiago Ventura se apresenta em Campos do Jordão no próximo 29 de agosto, com o espetáculo "Lado A Lado". O show será realizado às 21h30, no Auditório Claudio Santoro, levando ao público da Serra da Mantiqueira o mais novo solo do comediante.

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Na apresentação, Thiago Ventura explora situações comuns da vida com seu estilo descontraído e observador. O roteiro aborda temas como amizade, família, convivência e os diferentes relacionamentos que influenciam a forma como as pessoas enxergam o mundo e constroem suas histórias.

Conhecido por transformar episódios do cotidiano em piadas, o humorista combina humor, identificação e reflexões sobre comportamentos sociais, mantendo a linguagem que o tornou um dos principais nomes do stand-up brasileiro.

Thiago Ventura começou a carreira nos palcos em 2010 e conquistou projeção nacional ao levar para o palco relatos inspirados em experiências pessoais e na realidade das periferias, sempre com uma abordagem bem-humorada e espontânea. Ao longo dos anos, consolidou uma trajetória de sucesso com espetáculos que percorrem diversas cidades do Brasil e lotam teatros por onde passam.

A apresentação em Campos do Jordão faz parte da turnê nacional de "Lado A Lado", que reúne textos inéditos e novas observações do artista sobre as relações humanas.

Serviço

Evento: Thiago Ventura – Lado A Lado
Data: 29 de agosto
Horário: 21h30
Local: Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão

Os ingressos já estão à venda. Para comprar, basta acessar o link.

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