O discurso do presidente Lula (PT) na Avibras em Jacareí gerou crise diplomática com o Paraguai. A fala de Lula sobre a Guerra do Paraguai levou o governo do país vizinho a convocar o embaixador do Brasil em Assunção nesta quinta-feira (30). A declaração ocorreu durante visita do presidente à Avibras Aeroco, na sexta-feira (24), e provocou uma tensão diplomática, uma nota oficial de protesto e uma conversa por telefone entre Lula e o presidente paraguaio, Santiago Peña.
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A reportagem acompanhou a visita presidencial à fábrica, localizada no km 14 da Rodovia dos Tamoios. Lula citou o conflito do século 19 durante uma defesa de investimentos nas Forças Armadas e na indústria nacional de defesa.
O episódio ganhou repercussão no Paraguai nos dias posteriores ao discurso. A Câmara dos Deputados do país aprovou uma declaração de repúdio, e o Ministério das Relações Exteriores paraguaio chamou o representante brasileiro para receber uma manifestação formal do governo.
Discurso de Lula na Avibras em Jacareí gera crise diplomática com o Paraguai: o que disse Lula?
Lula afirmou que o Brasil tem uma tradição de paz, mas precisa investir na proteção de seu território, de seus recursos minerais, de suas florestas e de outras riquezas estratégicas.
Ao citar a Guerra da Tríplice Aliança, o presidente declarou: “A gente gosta de paz, mas não pode esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil”.
Lula também citou a entrada de forças paraguaias em territórios da Argentina e do Uruguai. O presidente associou os custos do conflito à necessidade de o Brasil manter uma estrutura nacional de defesa.
O discurso não teve a relação entre Brasil e Paraguai como tema principal. A referência histórica surgiu dentro de uma explicação sobre soberania, capacidade militar e proteção das riquezas brasileiras.
O governo paraguaio considerou que a declaração atribuiu ao Paraguai a responsabilidade isolada pelo início da guerra e ignorou a complexidade política e militar que antecedeu o conflito.
O chanceler Rubén Ramírez Lezcano anunciou a convocação do embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho para a entrega de uma nota oficial. O ministro afirmou que o Paraguai defenderá os interesses e a memória histórica do país.
“A dignidade do Paraguai não é negociável”, declarou o chanceler durante entrevista coletiva.
Ramírez Lezcano também informou que Santiago Peña conversou com Lula por telefone. O conteúdo completo do diálogo não foi divulgado, mas o governo paraguaio afirmou que tratou o assunto no mais alto nível político.
A reação ocorreu após a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovar, por unanimidade, a Declaração nº 1.836. O documento classificou a fala como uma distorção e uma minimização da dimensão histórica da Guerra da Tríplice Aliança.
Segundo a manifestação parlamentar, a declaração presidencial desconsiderou o sofrimento humano imposto à população paraguaia e as consequências econômicas, territoriais e demográficas do conflito.
A convocação do embaixador representa rompimento diplomático?
Não. O Paraguai convocou o embaixador do Brasil que atua em Assunção para receber uma nota oficial. A medida representa uma manifestação formal de insatisfação, mas não significa, por si só, o rompimento das relações diplomáticas.
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O governo paraguaio também não anunciou a retirada definitiva de seu representante em Brasília. Brasil e Paraguai mantêm relações políticas, comerciais e estratégicas, com destaque para a administração compartilhada da Usina de Itaipu.
O que a história registra sobre o início da Guerra do Paraguai?
A Guerra do Paraguai, chamada no país vizinho de Guerra contra a Tríplice Aliança, ocorreu entre 1864 e 1870. O conflito envolveu o Paraguai e a aliança formada pelo Império do Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai.
A origem da guerra não se resume a um único episódio. A região da Bacia do Prata enfrentava disputas por influência política, navegação, fronteiras e controle das rotas comerciais.
O Império do Brasil interveio militarmente no Uruguai em 1864, durante uma guerra civil entre grupos políticos uruguaios. O governo de Francisco Solano López considerou a ação brasileira uma ameaça ao equilíbrio regional.
Em novembro daquele ano, forças paraguaias apreenderam o navio brasileiro Marquês de Olinda. Depois, o Paraguai declarou guerra ao Brasil e atacou a província de Mato Grosso.
Solano López também solicitou autorização para atravessar a Argentina com suas tropas. Após a recusa argentina, o Paraguai declarou guerra ao país e ocupou parte da província de Corrientes.
Brasil, Argentina e Uruguai formalizaram a Tríplice Aliança em 1865. O conflito terminou em 1870, após a morte de Solano López.
Essa sequência ajuda a explicar por que historiadores tratam as causas da guerra como um conjunto de disputas regionais. A ofensiva paraguaia contra o território brasileiro faz parte do registro histórico, mas ocorreu após uma série de crises políticas e militares na Bacia do Prata.
Por que a guerra representa um trauma histórico para o Paraguai?
O conflito provocou perdas humanas em grande escala, destruiu parte da infraestrutura paraguaia, reduziu a capacidade econômica do país e alterou suas fronteiras.
As estimativas sobre o total de mortos variam entre os estudos. Há consenso, porém, de que a guerra teve impacto profundo sobre a população do Paraguai e deixou consequências por várias gerações.
A memória da guerra ocupa posição central na identidade nacional paraguaia. Por esse motivo, declarações de autoridades estrangeiras sobre a responsabilidade pelo conflito costumam provocar forte reação política e social no país.
Qual era o contexto da visita de Lula à Avibras em Jacareí?
A visita teve como tema principal a recuperação da Avibras Aeroco e a importância da indústria brasileira de defesa. A empresa produz sistemas tecnológicos, foguetes, mísseis e veículos de uso militar.
Em matéria publicada após o evento, o Vale 360 News mostrou que Lula defendeu a indústria de defesa na Avibras em Jacareí. O presidente não anunciou contratos, valores ou novos aportes federais durante o discurso.
A visita também marcou uma nova etapa da companhia após anos de crise financeira, salários atrasados, greve e recuperação judicial. A unidade retomou parte das atividades em 2026.
Antes da agenda presidencial, o Vale 360 News publicou que o Sindicato dos Metalúrgicos cobrou um aporte federal de R$ 300 milhões para apoiar a produção e o pagamento de dívidas trabalhistas.
O presidente da companhia, Sami Hassuani, afirmou durante a cerimônia que a fábrica de Jacareí estava pronta para uma nova fase. Trabalhadores e representantes sindicais, porém, ainda aguardam o cumprimento dos acordos financeiros.
Qual é o impacto do episódio para Jacareí?
Uma declaração feita dentro de uma fábrica de Jacareí passou a ocupar a agenda diplomática entre Brasil e Paraguai. O caso ampliou a repercussão nacional e internacional da visita presidencial à Avibras.
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O episódio também deslocou parte da atenção que antes estava voltada para a recuperação econômica da empresa, os empregos e a política brasileira de defesa. A reação paraguaia passou a dominar o debate público sobre o discurso.
Para o leitor do Vale do Paraíba, o caso mostra como uma agenda industrial local pode ter efeitos fora da região. A Avibras possui importância econômica para Jacareí e São José dos Campos, mas também ocupa uma posição estratégica na política nacional de defesa.
A retomada da empresa começou após quatro anos de mobilização dos trabalhadores. O retorno das atividades da Avibras Aeroco teve início com 271 funcionários na primeira etapa.
Perguntas frequentes sobre a fala de Lula e a reação do Paraguai
O que Lula disse sobre a Guerra do Paraguai?
Lula afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil no século 19 e usou o conflito como argumento para defender investimentos na proteção do território brasileiro.
Por que o Paraguai convocou o embaixador brasileiro?
O governo paraguaio considerou que a fala distorceu a história da guerra e ignorou o sofrimento e as consequências do conflito para a população do país.
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Brasil e Paraguai romperam relações diplomáticas?
Não. A convocação do embaixador representa uma manifestação formal de insatisfação, mas não equivale ao rompimento das relações diplomáticas.
Onde Lula fez a declaração sobre o Paraguai?
Lula fez a declaração na fábrica da Avibras Aeroco, no km 14 da Rodovia dos Tamoios, em Jacareí, durante visita em 24 de julho de 2026.
Quando ocorreu a Guerra do Paraguai?
A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870 e colocou o Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada pelo Império do Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai.