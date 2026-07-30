O discurso do presidente Lula (PT) na Avibras em Jacareí gerou crise diplomática com o Paraguai. A fala de Lula sobre a Guerra do Paraguai levou o governo do país vizinho a convocar o embaixador do Brasil em Assunção nesta quinta-feira (30). A declaração ocorreu durante visita do presidente à Avibras Aeroco, na sexta-feira (24), e provocou uma tensão diplomática, uma nota oficial de protesto e uma conversa por telefone entre Lula e o presidente paraguaio, Santiago Peña.

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A reportagem acompanhou a visita presidencial à fábrica, localizada no km 14 da Rodovia dos Tamoios. Lula citou o conflito do século 19 durante uma defesa de investimentos nas Forças Armadas e na indústria nacional de defesa.