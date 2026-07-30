30 de julho de 2026
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MORTE

Adeus, Alison: morte comove o Vale; família doa órgãos

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Alison Ricardo Germano Galvão
Alison Ricardo Germano Galvão

A morte de Alison Ricardo Germano Galvão causou comoção em Guaratinguetá. A informação foi divulgada por meio de uma nota de pesar compartilhada nesta quinta-feira (30).

Em meio ao luto, a família decidiu respeitar o desejo de Alison de doar os órgãos. O gesto poderá beneficiar outras pessoas que aguardam por um transplante e foi destacado na homenagem como parte do legado deixado por ele.

A mensagem também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, além de ressaltar a importância da decisão tomada em um momento de profunda dor.

“Mesmo diante da perda, a família tomou a nobre decisão de respeitar seu desejo de doar os órgãos, transformando o luto em esperança e oferecendo uma nova chance de vida a outras pessoas”, diz um trecho da publicação.

A nota termina com uma mensagem de fé e conforto às pessoas próximas de Alison. Informações sobre velório, sepultamento e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.

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