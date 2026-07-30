A morte de Alison Ricardo Germano Galvão causou comoção em Guaratinguetá. A informação foi divulgada por meio de uma nota de pesar compartilhada nesta quinta-feira (30).

Em meio ao luto, a família decidiu respeitar o desejo de Alison de doar os órgãos. O gesto poderá beneficiar outras pessoas que aguardam por um transplante e foi destacado na homenagem como parte do legado deixado por ele.

A mensagem também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, além de ressaltar a importância da decisão tomada em um momento de profunda dor.